مرضى القلب والسكري ضمن القائمة.. هؤلاء يجب حصولهم على مصل الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يحرص عدد كبير من الأشخاص على أخذ مصل الأنفلونزا، مع دخول شهر سبتمبر، وذلك بسبب دوره في مقاومة العدوى والوقاية من التعرض لنزلات البرد والانفلونزا التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية أبرز الأشخاص الذين يجب عليهم أخذ مصل الإنفلونزا، والأشخاص المحظور عليهم أخذه قبيل حلول فصل الشتاء.
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