البيض يسببها.. إليك أعراض حساسية الدجاج وطرق التعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

في بعض الأحيان، يصاب الشخص بأعراض الحساسية بمجرد تناول الدجاج أو البيض، او مرقة الدجاج، وبالرغم من غرابة الأعراض إلا أنها تكشف عن إصابة الشخص بمرض حساسية الدجاج.

وتعتبر حساسية الدجاج نوعًا من حساسية الطعام وهي مصنفة ضمن الأمراض المناعية التي قد تظهر أثناء أو بعد تناول الدجاج، أو التعامل معه بشكل مباشر أو حتى ملامسة الريش المتطاير منه، وتكون الأعراض في أوج حدتها عند تناول الدجاج، ولكن تختلف درجات الأعراض بين فرد وآخر.

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