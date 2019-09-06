اتطلقت بسبب الخيانة ولا تمانع تعدد الزوجات.. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور في عيد ميلادها

حصرتها ملامحها البريئة، وظهورها المستمر بدون مكياج في أدوار البراءة والطيبة، حتى باتت تتمرد بين الحين والآخر، لتُبدع في أدوار الشر، والفتاة اللعوب، استطاع اسمها تصدر محركات البحث على الإنترنت، طيلة شهر رمضان الماضي، بعدما قدمت دور "فريدة" بمسسلسل "زي الشمس" أمام الفنانة دينا الشربيني، حيث دارث أحداث الحلقات حول حقيقة مقتلها، لتنفرد وحدها ببطولة القصة في عيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام عبدالغفور، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 41، تخللها العديد من الأدوار الناجحة، والأعمال التي تركت بصمتها في ذهن متابعيها، فضلًا عن عِدة محطات بحياتها الشخصية.

ويسلط "هن" الضوء على ريهام عبد الغفور الزوجة، والأم.

ريهام عبدالغفور.. تزوجت مرتين وقضت الخيانة على الزيجة الأولى

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور، قفص الزوجية، في أواخر العشرينيات من عُمرها، حيث تزوجت للمرة الأولى عام 2007، وكلل زواجها بابنها الكبير "يوسف"، إلا أن الزيجة لم تستمر بسبب خيانة زوجها لها أكثر من مرة.

لتعود الفنانة مجددًا، مُعلنة زواجها مرة أخرى من رجل أعمال مصري ألماني، مُنجبة منه نجلها الثاني فاروق.

ريهام عبدالغفور: "اتطلقت بسبب الخيانة"

كانت الخيانة هي السبب الأقوى للقضاء على زيجة ريهام الأولى، حيث أكدت في حوار سابق لها، مع الإعلامية سمر يسري، أنها انفصلت مرتين عن زوجها الأول، بسبب خيانته لها، مشيرة إلى إصرار عائلتها على العودة له عقب الانفصال في المرة الأولى بسبب خوف والدتها على حفيدها لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها، إلا أنها لم تتأثر بهما في المرة الثانية، وانفصلت عنه بالفعل، بعدما خانها مُجددًا.

ريهام عبد الغفور: "لم أمانع تعدد الزوجات"

كانت "عبدالغفور" أكدت خلال الحلقة، أنها ليست ضد تعدد الزوجات للرجل ولكن بشرط إخبار زوجته، ومنحها حق الاختيار، موضحة أن حينها ربما يكون للرجل عُذرًا دفعه لهذا الأمر.

وأضافت: "لكن لو اكتشفت أن جوزي اتجوز عليا هخرب بيته عشان مفيش سبب حاليا لأنه يعمل كده".

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ريهام عبد الغفور: "أخاف على أولادي وأؤمن بالحسد"

على الرغم من ظهورها في العديد من المحافل والمهرجانات الفنية، إلا أن ريهام تحرص على عدم ظهور أولادها خلال تلك التجمعات، حيث يتفاجأ جمهورها بين الحين والآخر، بصورها خاصة مع نجلها "يوسف".

حلت ريهام ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، والذي تقدمه الإعلامية "إنجي علي" عبر نجوم fm، مؤكدة أنها تؤمن بالحسد، قائلة: "أخاف على أولادي مثل أي أم، ولكن قررت نشر صور ابني لأني فخورة به".

ويعد أبرز ظهر الفنانة مع نجلها كان خلال الاحتفال بعيد ميلاده، بعدما نشرت صورة كانت بمثابة مفاجأة لجمهورها، ظهر فيها "يوسف" مُمسكًا بكأس به مشروب ظن البعض إنه "خمر" لتخوض الفنانة معركة إليكترونية ضد المُتابعين الذين ظلوا ينتقدون هذا الظهور.

لتعود "ريهام" من جديد، وتُشارك بصورة جديدة لنجلها خلال حفل تخرجه، عقب إتمام دراسة الإخراج.