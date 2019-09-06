لتكوني مميزة يوم زفافك.. إليك صيحات جديدة لحذائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تبحث كُل فتاه عن ما هو مميز وجديد في عالم الأزياء، خصوصًا إذا كانت ذلك الإطلالة هي "يوم زفاف" فيزيد شغف المعرفة عن أحدث الموديلات والأفضل لديك من حيث الراحة.

وإذا كان يوم زفافك في الهواء الطلق عبر أحد الحدائق سواء كانت خطوبة أو زفاف ليلة العمر، بالطبع قد تحتاجين إلى حذاء يكون أكثر مرونة عن الأحذية التقليدية ذات الكعب العالي.

وفي السطور التالية يقدم "الخليج 365" أبرز الصيحات الجديدة في عالم الأحذية للعرائس والتي يمكنك اختيار إحداها، بحسب ما نشر موقع weddingwire المتخصص في يوم الزفاف وخدمة العروسين.

Advertisements

إذا كنتِ تبحثين عن حذاء مريح يناسب إطلالتك البيضاء لا بد أن تختاري صندل فلات باللون الفضي الجذاب الذي يجعلك أكثر أناقة وجمالًا.

أما إذا كنتِ تفضلين صيحات الموضة الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" وخصوصًا الترندات والبلوجرز العالمين مثل كيم كارديشان، فاليكِ هذه الصيحة الشفافة التي تبرز جمال الساقين بالشرائط المتعددة.

أما التي تبحث عن حذاء يناسبها في إطلالات أخرى، فاختاري الصندل المسطح "الفلات" والذي يتميز ببعض التطريزات الجاذبة التي تظهر جمال القدمين، ولكن لا بد أن تعتمديها في حالة طلاء أظافر مميز.

ويعتبر السليبر ذات التطريزات الذهبية أو الفضية هو الأريح ليكِ، سواء كان زفافك في حديقة أو منزلك أو أحد الأماكن الاحتفالية، لأن ستشعرين وكأنك ترتدي حذائك المفضل من النعال بفضل الجلد الناعم والنعال المسطحة على هذه الصنادل المزينة بالكريستال.