بـ"معجون أسنان".. رضوى الشربيني تقدم طريقة بسيطة لإزالة بثور الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تعاني كثير من الفتيات من وجود البثور والرؤوس السوداء والبيضاء على الوجه، وخصوصًا منطقة الأنف وما حولها، وبرغم التخلص منها بجميع الوسائل المكلفة إلا أنها تعود مرة أخرى بشكل أكثر.

الإعلامية رضوى الشربيني تقدم فيديو يشرح كيفية التخلص السريع من البثور في البشرة، ناصحة خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس" عبر قناة "سي بي سي سفرة"، أنه يمكن للبشرة الدهنية أن تستخدم معجون الأسنان، مرتين في الأسبوع حتى تلاحظ الفرق، بينما البشرة العادية أو الجافة من مرة إلى اثنين، حسب تجمع البثور بالأنف.

وقالت "رضوى": لا يستحب أن تستخدمي معجون الأسنان المزود بالنعاع أو الليمون أو المواد المبيضة حتى لا تتعرضي للالتهاب، ويفضل معجون الأسنان الطبيعي.

الأدوات المستخدمة:

- فرشاه أسنان.

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- معجون أسنان.

- مياه جارية فاترة.

- كريم مرطب مخصص للبشرة.

طريقة إزالة البثور من الأنف:

يمكنك وضع معجون الأسنان بطريقة طبيعية على الفرشاة، وتقومي بفرك رقيق على الانف من الأعلى إلى الأسفل، وخصوصًا منطقة جانبي الأنف التي ترتكز بها الدهون، وتكرري العملية حتى تشعرين بإزالة بعض البثور.

ثم تقومي بشطف الأنف جيدًا بالمياه الفاترة وليست الساخنة حتى لا تتعرض أنفك للالتهاب، ثم تضعي الكريم المرطب الخاص ببشرتك سواء الدهنية أو الجافة أو العادية.