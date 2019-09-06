اعتني ببشرة عنقك لإطلالة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - برنامج العناية بالبشرة، لا يقتصر فقط على الوجه إنما يجب أن يطال أيضاً العنق الذي يعتبر من أكثر المناطق عرضة لأعراض الشيخوخة من جفاف وترهّل وتجاعيد... وقد أثبتت الإحصاءات أن ثلث النساء تقريباً ممّن تتراوح أعمارهن بين 30 و59 عاماً أصبحن يستخدمن كريمات عناية بالعنق والصدر.

وتعتبر البشرة في منطقة العنق أكثر عرضة من غيرها من المناطق للإصابة بالجفاف والتشقّق لأنها لا تفرز كمية الدهون بالمقدار نفسه كبشرة الوجه، وبالتالي تظهر الخطوط عليها بشكل سريع وواضح.

وينصح أطباء الأمراض الجلدية باختيار كريمات عناية بالعنق تحتوي على نسبة عالية من الوقاية من أشعة الشمس والعوامل الخارجية، اذ أن هذه المنطقة الرقيقة تتأثر كثيراً بأضرار الأشعة فوق البنفسجية وبالتلوّثات البيئية.

كريمات عناية بالعنق





نصائح للحفاظ على عنق شاب



1. دلّكي بشرة عنقك كل مساء قبل الخلود إلى النوم لمدة عشر دقائق، من خلال تطبيق حركات عمودية بواسطة كفيك انطلاقاً من أسفل العنق حتى أعلاه.

2. استخدمي الزيوت الطبيعية لتدليك عنقك، فهي تساعد في تسهيل عملية التدليك وتغذية البشرة في الوقت نفسه. يمكنك استخدام زيت جوز الهند بكميات قليلة جداً أو يمكنك مزجه مع قليل من الماء على راحة يدك ثم استخدامه.

3. استخدمي الأقنعة المركّبة بخلاصة الفاكهة للعناية بعنقك، مثل فاكهة التفاح والموز والأفوكادو... التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها.

كريمات عناية بالعنق



4. تماماً كالوجه، يحتاج العنق إلى التقشير لازالة الجلد الميّت والرواسب المتراكمة عليها. وهناك كريمات خاصة بتقشير بشرة العنق، تتميز بتركيبة لطيفة تناسب هذه المنطقة الحساسة.

5. احرصي على إزالة المكياج عن عنقك عند إزالته عن وجهك، فالمكياج يؤدي إلى انسداد مسام البشرة وبالتالي تفقد نضارتها وتصبح مهدّدة بالتلف.

6. بعد تنظيف البشرة بواسطة غسول إزالة المكياج أو كريم التنظيف، استخدمي تونر بتركيبة غنيّة بالزيوت الطبيعية لتمسحي بها عنقك وتمنحيه انتعاشاً يحتاج إليه لكي يبقى نضرا وشابا.

7. تذكري دائماً أن كريمات الوقاية من أشعة الشمس ليست حكراً على الوجه إنما عنقك بحاجة إليها أيضاً. اختاري تركيبة ناعمة وبدرجة حماية عالية وطبّقيها قبل الخروج من المنزل.

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