خلطات لشد الوجه نتائجها سريعة ومضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - هل بدأت التجاعيد والخطوط الدقيقة تغذو وجهك، وتفتشين عن طريقة لشد الوجه بعيداً عن عمليات التجميل؟ سنقدم لك في هذا المقال أفضل خلطات لشد الوجه، التي ستعمل على التخلص من علامات التقدم في السن البادية على وجهك، وتعيد الشباب والحيوية الى إطلالتك.



خلطة العسل والزنجبيل

خلطة العسل والزنجبيل



امزجي ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. حركي المزيج جيداً، من ثم طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الفاترة.

قومي بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.



خلطة اللبن وزيت جنين القمح

خلطة اللبن وزيت جنين القمح



امزجي ملعقة كبيرة من كل من اللبن وزيت جنين القمح بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليهما ملعقة صغيرة من الخميرة، مع الحرص على تحريك المكونات جيداً الى أن تمتزج جيداً. عندها، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. بعدها، شطفي وجهك مرات عدة بالمياه الباردة.



خلطة الشوفان وعصير الطماطم

خلطة الشوفان وعصير الطماطم



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم وملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون، الى أن تحصلي على خليط متماسك. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك مع الحرص على تدليكها بشكل هادئ وبحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، وذلك لمدة خمس دقائق. انتظري الى أن يجف الخليط تماماً، بعدها قشريه وشطفي بشرتك بالمياه الباردة.

طبقي هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.



خلطة دقيق الأرز وزيت اللوز

خلطة دقيق الأرز وزيت اللوز



قومي بتقطيع 3 أوراق من الملفوف الى قطع صغيرة، وطحنها في الخلاط الكهربائي. من ثم، أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز وملعقة صغيرة من زيت اللوز واستمري بالخلط الى أن تمتزج المكونات جيداً. بعدها، طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. عندها، شطفي وجهك بالماء البارد.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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خلطة الخميرة والعسل

خلطة الخميرة والعسل



امزجي نصف ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة كبيرة العسل ونصف ملعقة صغيرة البايكنغ باودر في شكل جيد. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك مع تدليكها بهدوء، واتركيها مدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء البارد حتى إزالة كافة الرواسب عنه.

طبقي هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

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