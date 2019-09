كارداشيان عن سبب مقاطعتها الكحوليات: السُكر جعلني اعتراف بطريقة حملي الأخير

كشفت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، سر مقاطعتها المشروبات الكحولية منذ شهور.

وقالت كيم لمعجبيها خلال حلقة جديدة من برنامجها الواقعي "Keeping up with The Kardashians"، إنها أخبرت أحد الأشخاص وهي في حالة سُكر، نبأ حملها في طفلها الرابع من أم بديلة، مضيفة أنها ندمت على ذلك، وكان هذا سببا لامتناعها عن شرب الكحوليات.

اعتراف كيم، كان خلال احتفالها في ديسمبر الماضي بأعياد الميلاد، حيث قالت إنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما جعلها تمتنع عن تناول الكحوليات.

Advertisements

يذكر أن كيم كارداشيان استقبلت طفلها الرابع "سالم" في شهر مايو الماضي، من خلال الأم البديلة.

ولجأت كيم للحمل بهذه الطريقة كونها تعاني من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى الأم البديلة، فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها الأولى شيكاغو.