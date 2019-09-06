اعتزلت لتكوين أسرة.. معلومات عن نجمة البوب الأمريكية نيكي ميناج

أعلنت نجمة البوب الأمريكية نيكي ميناج اعتزالها الفن، عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، وفسرت ذلك بأنها تريد تكوين أسرة والابتعاد عن أضواء الشهرة لفترة من الزمن، وهو ما أصاب جمهورها بالصدمة.

ورغم أن نيكي ميناج لم تتحدث مسبقا عن رغبتها في الاعتزال، إلا أنه كان هناك بعض المؤشرات لكونها تتزوج وعلى وشك تكوين أسرة، حيث قالت في تصريحات لها في يوليو الماضي إنها ستتزوج من صديقها كينيث بيتي، وفي أغسطس غيرت اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني زواجها ولكن دون إعلان ذلك.

وبعد أن أصبحت نيكي ميناج حاملا، قررت البعد عن الأضواء والاعتزال، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

- ولدت نجمة البوب في 8 ديسمبر 1982 في إسبانيا، وتبلغ من العمر 36 عاما.

- أونيكا تانيا ماراج هو اسمها الحقيقي.

- عاشت مع جدتها حتى عمر 5 سنوات.

- انتقلت للعيش في نيويورك بأمريكا مع والدتها في الخامسة من عمرها.

- حاول والدها قتل والدتها من تأثير تعاطيه الكحول.

- أمها كارول ماراج مغنية من أصول أفريقية.

- والدها يدعى روبرت ماراج وهو رجل أعمال .

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- عرفت منذ صغرها بين الأصدقاء بنيكي ميناج.

- بدأ شغفها بالموسيقى منذ صغرها، ثم بدأت بتأليف الأغاني.

- أول ألبوم لها أصدر في العام 2010، وسطر نجاحها، وحمل اسم "pink Friday".

- عرفت بأنها "باربي"، لجرأتها في استخدام ألوان المكياج والشعر.

- شاركت في برنامج المسابقات "أمريكان أيدول" عام 2014.

- تقدر ثروتها بنحو 52 مليون دولار، بعد 9 سنوات من الفن والشهرة.

- تحتل أغانيها مراكز متقدمة في قائمة أفضل 100 أغنية.

- صنف أول ألبوماتها كبلاتيني.

- حصلت على ما يزيد على 140 جائزة.

- أشهر أغنياتها هي "أناكوندا" والتي حققت 871 مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع "يوتيوب" منذ 4 سنوات.