الامارات | المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم تحد من مفعول هذه الأدوية

شكرا لقرائتكم خبر عن المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم تحد من مفعول هذه الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بأن المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والحديد تحدّ من مفعول بعض الأدوية كمستحضرات الغدة الدرقية وأدوية هشاشة العظام. لذا ينبغي تعاطي هذه الأدوية بواسطة ماء الصنبور.

وبالإضافة إلى ذلك، تحد الأغذية المحتوية على فيتامين K كالسبانخ والكرنب من مفعول الأدوية المعالجة لنزيف الدم.

وأشارت الغرفة أيضاً إلى إن الجريب فروت له تأثير سلبي على مفعول بعض الأدوية؛ إذ يحتوي على مواد تتعارض مع بعض العقاقير الطبية.

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وأوضحت أن هذا الأمر يسري على الأدوية المحتوية على المادة الفعالة «سيلدينافيل» والأدوية الخافضة للكوليسترول المحتوية على المادة الفعالة «سيمفاستاتين» وأدوية ضغط الدم المحتوية على المادة الفعالة «أملوديبين» و«فيراباميل» والمنومات المحتوية على المادة الفعالة «زولبيديم».

لذا لا ينبغي تناول الجريب فروت أو عصيره في حال تعاطي أحد هذه الأدوية.