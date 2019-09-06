الامارات | خبيرة ألمانية تحذر: مادة سامة في الفاصوليا الخضراء النيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة ألمانية تحذر: مادة سامة في الفاصوليا الخضراء النيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصوليا الخضراء النيئة؛ نظراً لاحتوائها على حمض «سيانيد الهيدروجين» السام. وشددت على ضرورة طهي الفاصوليا الخضراء جيداً؛ إذ يساعد التسخين في القضاء على هذه المادة السامة. Advertisements يُشار إلى أن الفاصوليا الخضراء تتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل احتوائها على البروتين النباتي والألياف الغذائية مهمة لصحة الجهاز الهضمي، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B2 وفيتامين B6 والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فضلاً عن أنها قليلة السعرات الحرارية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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