"Smart Works".. ميجان ماركل تطلق مجموعة أزياء جديدة الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تعود الدوقة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري الوارث الثاني للحكم في بريطانيا إلى أعمالها بعد غياب طويل من إجازة الأمومة، وتعلن عن انطلاق إحدى مشاريعها في الأزياء بمجموعة تسمى Smart Works في العاصمة الإنجليزية لندن، الخميس المقبل، وفقًا لموقع "GMA" الأمريكي:

وتضم مجموعة Smart Works الضروريات الأساسية التي يحتاجون إليها النساء أثناء حضورهم المقابلات والدخول إلى مكان العمل، بما في ذلك القميص والسراويل والسترة والحذاء والحقيبة، حسبما أعلن قصر باكنجهام في بيان الأربعاء.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها ميجان انطلاق مجموعتها الجديدة المتخصصة في ملابس المرأة للعمل، بل أعلنت في نهاية يوليو السابق عن خطتها ونظرتها المستقبلية في عالم الأزياء والتي تدخله من ناحية إبداعية تمس المرأة العاملة.

وفاجأت ميجان مجموعة من النساء المهتمين بها وبمشروعها في عالم الأزياء في نهاية الشهر الماضي بالتقاط الصور لمجموعة Smart Works، كقصة على موقع تبادل الصور Instagram كنظرة خاطفة على المجموعة "للتشويق".

تساهم في تصميم هذه المجموعة صديقة الدوقة ميجان وتسمي Misha Nonoo، خصوصًا في التسويق لهذه المجموعة لكثير من الماركات العالمية في الأزياء، مثل "John Lewis & Partners and Marks & Spencer".