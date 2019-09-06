عارضة الأزياء المحجبة حليمة تتفوق على النجمات في حفل للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أقيم مساء أمس في مدينة نيويوك، وعلى هامش أسبوع الموضة الذي بدأ منذ يومين، حفل الموضة السنوي The Daily Front Row Fashion Media Awards لعام 2019 وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم في عالم الموضة وعالم الفن. وقد اختارت النجمات أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية على السجادة الحمراء، لكن كانت قد لفتتنا بشكل خاص إطلالة عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن Halima Aden التي تفوقت بأناقتها المحتشمة على باقي النجمات في الحفل، واليك التفاصيل.



حليمة عدن في إطلالة راقية باللون الأسود

حليمة ادن أنيقة في اطلالة باللون الأسود





تلقت مساء أمس حليمة عدن Halima Aden جائزة أفضل عارضة أزياء في الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة إطلالة راقية باللون الأسود تغلبت بها على الكثيرات من النجمات، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي مع قميص من قماش الأورغانزا مزين بربطة على الرقبة، وقد أكملت الإطلالة بصندل كعب عالٍ باللون الفضي، وقبعة لافتة مزينة بالشراريب البراقة.





زندايا في بدلة من المخمل باللون العنابي

زندايا أنيقة في بدلة من المخمل باللون العنابي





النجمة الشابة زندايا Zendaya معروفة بإطلالاتها الأنيقة في مختلف المناسبات. ولحفل الأمس اختارت إطلالة شبابية مميزة كانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الأحمر العنابي، من مجموعاتها لدار Tommy Hilfiger نسقت من تحتها قميصا منقطا باللونين مزين بربطة على الرقبة، وأكملت الإطلالة بقبعة فرنسية وأقراط ماسية لافتة.





عارضة الأزياء كانديس سوانيبول مشرقية بالأبيض

كانديس سوانيبول في فستان ميدي باللون الأبيض





عارضة الأزياء كانديس سوانيبول Candice Swanepoel حضرت الحفل، وقد تألقت بإطلالة لافتة وأنيقة باللون الأبيض، كانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأبيض مزين بحبات اللؤلؤ بطريقة لافتة، قصته ضيقة وأكمامه طويلة وله فتحة على الساق. وقد اختارت معه حقيبة يد وحذاء باللون الأبيض أيضاً.





كايت موس في فستان أسود ماكسي

Advertisements

كايت موس أنيقة في فستان ماكسي أسود



تعشق عارضة الأزياء الأيقونية الشهيرة كايت موس Kate Moss الإطلالات ذات الطابع البوهيمي، وكثيراً ما تعتمد هذا الأسلوب في مختلف المناسبات. ومساء أمس شاهدناها في لوك بوهيمي أنيق كان عبارة عن فستان ماكسي باللون الأسود مصنوع من قماش الشيفون والمخمل، زينت خصره بحزام عريض، وأكملت الإطلالة بصندل كعب عالٍ أسود وأقراط لافتة.



شاهدي أناقة النجمات في حفل Daily Front Row Fashion Media Awards واختاري الاطلالة الأجمل برأيك.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>