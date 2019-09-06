عارضة الأزياء المحجبة حليمة تتفوق على النجمات في حفل للموضة

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أقيم مساء أمس في مدينة نيويوك، وعلى هامش أسبوع الموضة الذي بدأ منذ يومين، حفل الموضة السنوي The Daily Front Row Fashion Media Awards لعام 2019 وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم في عالم الموضة وعالم الفن. وقد اختارت النجمات أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية على السجادة الحمراء، لكن كانت قد لفتتنا بشكل خاص إطلالة عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن Halima Aden التي تفوقت بأناقتها المحتشمة على باقي النجمات في الحفل، واليك التفاصيل.
حليمة عدن في إطلالة راقية باللون الأسود
تلقت مساء أمس حليمة عدن Halima Aden جائزة أفضل عارضة أزياء في الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة إطلالة راقية باللون الأسود تغلبت بها على الكثيرات من النجمات، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي مع قميص من قماش الأورغانزا مزين بربطة على الرقبة، وقد أكملت الإطلالة بصندل كعب عالٍ باللون الفضي، وقبعة لافتة مزينة بالشراريب البراقة.
زندايا في بدلة من المخمل باللون العنابي
النجمة الشابة زندايا Zendaya معروفة بإطلالاتها الأنيقة في مختلف المناسبات. ولحفل الأمس اختارت إطلالة شبابية مميزة كانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الأحمر العنابي، من مجموعاتها لدار Tommy Hilfiger نسقت من تحتها قميصا منقطا باللونين مزين بربطة على الرقبة، وأكملت الإطلالة بقبعة فرنسية وأقراط ماسية لافتة.
عارضة الأزياء كانديس سوانيبول مشرقية بالأبيض
عارضة الأزياء كانديس سوانيبول Candice Swanepoel حضرت الحفل، وقد تألقت بإطلالة لافتة وأنيقة باللون الأبيض، كانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأبيض مزين بحبات اللؤلؤ بطريقة لافتة، قصته ضيقة وأكمامه طويلة وله فتحة على الساق. وقد اختارت معه حقيبة يد وحذاء باللون الأبيض أيضاً.
كايت موس في فستان أسود ماكسي
تعشق عارضة الأزياء الأيقونية الشهيرة كايت موس Kate Moss الإطلالات ذات الطابع البوهيمي، وكثيراً ما تعتمد هذا الأسلوب في مختلف المناسبات. ومساء أمس شاهدناها في لوك بوهيمي أنيق كان عبارة عن فستان ماكسي باللون الأسود مصنوع من قماش الشيفون والمخمل، زينت خصره بحزام عريض، وأكملت الإطلالة بصندل كعب عالٍ أسود وأقراط لافتة.
شاهدي أناقة النجمات في حفل Daily Front Row Fashion Media Awards واختاري الاطلالة الأجمل برأيك.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة الأزياء المحجبة حليمة تتفوق على النجمات في حفل للموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.