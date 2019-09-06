كايت ميدلتون تصطحب ولديها للمدرسة في إطلالة رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - لا خلاف على أناقة كايت ميدلتون Kate Middleton، حيث إنها تُعتبر إحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، واطلالاتها دائمًا ما تكون من الأجمل في مختلف المناسبات، لا سيّما وأنها تعتمد أسلوبًا أنثويًّا ذا طابع يجمع بين النمط المحافظ والنمط العصري، وكثيرات من النساء يعتبرنها مثلًا يُحتذى به في الأناقة، وعدسات المصورين والصحافة دائمًا ما تتابعها في مختلف المناسبات، ومؤخرًا رصدوا لها اطلالة رائعة برفقة زوجها الأمير ويليام، أثناء اصطحاب ولديهما للمدرسة في يومه الدراسي الأول، وإليكِ التفاصيل.



أناقة الأمير ويليام وكايت ميدلتون برفقة ولديهما

اطلالات أنيقة وناعمة للعائلة المالكة





اصطحب الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون Kate Middleton ولديهما الأمير جورج والأميرة تشارلوت للمدرسة في يومهما الأول، وقد بدت العائلة مجتمعة غاية في الأناقة، حيث اختار الأمير ويليام اطلالة كاجوال عبارة عن بنطلون باللون البني، نسق معه بليزر باللون الأزرق الداكن، وقميصًا كلاسيكيًّا باللون الأزرق الفاتح، بينما اختارت كايت Kate اطلالة أنثوية في فستان ميدي معرق بالورود، وشاهدنا الأميرين الصغيرين في اطلالات مدرسية أنيقة.



كايت ميدلتون في فستان معرق بالورود

Advertisements

كايت ميدلتون توصل ابنتها للمدرسة وترتدي فستان ناعم معرق بالورود



مازال الربيع مستمرًا لدى كايت ميدلتون Kate Middleton، حيث إنها اختارت اطلالة مشرقة لاصطحاب ولديها للمدرسة في يومهما الأول، وكانت هذه الاطلالة عبارة عن فستان ميدي معرق بالورود الملونة بدرجات اللون الأحمر، زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا، وبدت غاية في الأناقة والأنوثة.





شاهدي أناقة الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون Kate Middleton أثناء اصطحاب ولديهما الأمير جورج والأميرة تشارلوت للمدرسة في يومهما الأول.