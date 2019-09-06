بليزرات قصيرة من موضة الخريف بستايل أشهر الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - بعد صيحة البليزر الفضفاض التي تصدرت الموضة العام الماضي، يبدو أنّ الفاشينيستات يبحثن عن النقيض هذا العام، لذلك ستصعد التصميمات القصيرة التي تصل بالكاد إلى الخصر.



عاد تصميم البليزر القصير من الثمانينيات والتسعينيات، واللافت أنّ تفاصيله لم تختلف كثيرًا عن الشكل الكلاسيكي. يتميز هذا التصميم أنه خيار مناسب للاطلالات الرسمية والكاجوال على حد سواء، يتوقف ذلك على طريقة تنسيقه.

بليزرات قصيرة من موضة الخريف



أفكار لتنسيق البليزر القصير من وحي الفاشنيستات



اعتمدت مدونة الموضة علا فرحات صيحة البليزر القصير بأكثر من طريقة. ذهبت في البداية إلى ستايل كاجوال يناسب الاطلالات النهارية. اختارت بليزر بتصميم حاد وصل طوله إلى الخصر، ونسقته مع تنورة جينز مستقيمة وتوب من جينز أيضًا، تحمل هذه الاطلالة خصيصًا تباينًا في الأسلوب ما بين الرسمي والعصري، وهذه الطريقة تتبعها مدونات الموضة ليظهرن باطلالات فريدة.

بليزرات قصيرة من موضة الخريف



عادت علا فرحات لصيحة البليزر القصير مرة أخرى، لكن هذه المرة اتّبعت أسلوبًا مختلفًا بتنسيق بدلة عصرية تناسب الاطلالات النهارية أو المسائية على حد سواء، اختارت عُلا اللون البنفسجي المائل إلى الأزرق المتوقع رواجه خلال الخريف القادم.



أما المدونة الأمريكية شيريل فذهبت إلى أسلوب مختلف في تنسيق بليزر الخصر. اعتمدت فستانًا أسود ساتان بشق جانبي مُمتد، ونسقت معه بليزر قصيرًا باللون البيج المتوسط.

بليزرات قصيرة من موضة الخريف



كذلك، اعتمدت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، الصيحة نفسها لكن على طريقتها. اختارت بدلة من الكتان، مصممة من سترة أو بليزر وصل بالكاد إلى الخصر، مع أكمام متوسطة الطول، أما البنطلون فجاء أيضًا بتصميم عصري مناسب للاطلالات الصباحية، بعيدًا عن رسمية البدلات الكلاسيكية، حيث جاء بخصر عالٍ مع طيات وأزرار أمامية، أضافت لاطلالتها مزيد من التفاصيل.

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نصائح لاعتماد البليزر القصير

بليزرات قصيرة من موضة الخريف



رغم أناقة وعصرية البليزر القصير، إلا أنّ تنسيقه يمكن أن يكون أصعب قليلًا مقارنة بالتصميم التقليدي للبليزر، لأنه قد لا يخفي عيوب القوام مثل نظيره الممتد لبعد الخلفية.



تمتاز تصميمات البليزرات القصيرة، أنها حادة من الأكتاف ولها ياقات بارزة، من ثم هي خيار مناسب لصاحبات الأكتاف النحيفة والمتوسطة، أما إذا كنتِ تعانين تمركز الدهون في الجزء العلوي، هنا سيكون تصميم الجاكيت القصير غير مناسب.

بليزرات قصيرة من موضة الخريف



سواء اخترتِ تنسيقه مع تنورة أو بنطلون، أو حتى بطريقة البدلة كما ذهبت بعض مدونات الموضة، عليكِ اختيار القطعة السفلية بخصر مرتفع أعلى منطقة البطن، لأنها لا تناسب هذا التصميم فحسب، بينما تخفي أيّ بروز في الخصر أو البط

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