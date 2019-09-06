بدلات للسهرة تخفي عيوب الجسم من أزياء ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - تعشق الكثير من السيدات ارتداء بدلات للسهرة ، وتبحث عن البدلة المناسبة لارتدائها في مناسبة معينة ،كي تظهر بإطلالة انيقة.

قدمت دور الأزياء العريقة باقة فخمة من بدلات السهرة ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019، والتي رأينا بها خيارات رائعة لكل امرأة ترغب بإطلالة عملية ومميزة في السهرات. بدلات بتصميمات غير إعتيادية تعدك بإطلالة إستثنائية في مختلف المناسبات .



بدلات رسمية للسهرة تخفي البطن البارز

Carolina Herrera



- احتلت البدلات المصممة بجاكيتات مطوية Wrap jackets جانب كبير من مجموعات أسماء كبيرة مثل بول كا Paule Ka وكارولينا هيريرا Carolina Herrera وهى من أكثر الستايلات الملائمة للواتي يعانين من مشكلة البطن البارز.



بدلات رسمية للسهرة للقصيرات

-ألجئي إلى البدلات المؤلفة من بناطيل عالية الخصر وجاكيتات متوسطة الطول كما في مجموعة سان لوران Saint Laurent، لتزيدي من طول قامتك.



بدلات سهرة لصاحبات الخصر النحيل

- لفتتنا صيحة الجاكيتات التي تحدد الخصر والمنفوخة من أسفله لدى ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، تصميم أنثوي فريد يناسب اللواتي يتمتعن بخصر نحيل، ويساعد الاتساع في أسفل الجاكيت في إخفاء منطقة الأرداف الممتلئة، لذا نرشحه لذوات القامة على شكل الكمثرى.



بدلات سهرة تزيد من عرض الأكتاف



- برزت صيحة البدلات المطبعة بالكامل والمميزة بالياقات العريضة، شاهدي الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة سارة باتاليا Sara Battaglia وأعتمديه فقط في حال كنت نحيلة الجسم وتعانين من شكل الأكتاف الكنزة.



بدلات سهرة للممتلئات

- أحببنا تصاميم البدلات السوداء الواسعة لدى هيرميس Hermès والتي نرشحها للممتلئات حيث تساعد في تنحيف قامتهن وإخفاء المناطق المكتنزة.

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