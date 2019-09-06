كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - التطريزات الفخمة لا غنًى عنها بموضة العبايات، ومع بداية دخول الخريف ٢٠١٩ ، سوف تزداد الخامات ثقلًا وفخامة، بهذه التطريزات، لتتألق الصبايا باطلالات عبايات مميزة بهذا الموسم.



وما بين خامات الساتان السميكة، والجاكار الفخم، مع تطريزات الخرز والأحجار وكذلك الريش، سوف يكون هذا الموسم حافلًا بالكثير من الصيحات المتنوعة التي اخترنا لكِ بعضها، لتظهري بأجمل عبايات مطرزة لخريف ٢٠١٩.



العبايات السوداء البسيطة مع تطريزات الورود

العبايات السوداء البسيطة مع تطريزات الورود

اختيارك للعبايه السوداء في خريف ٢٠١٩ ذكي جدًّا، يتبعه لمسات بسيطة من التطريزات التي تضيف لمظهركِ اطلالة مميزة، لا تخلو من اللمسة الشبابية، بخاصة وأنّ موضة العبايات هذا الموسم لن تشهد الأمور الوسط، فإما بسيط وناعم للغاية حتى مع التطريزات، وإما الفخامة والترف للموديلات.



عبايات جاكار لامعة مع أكمام مطرزة

عبايات جاكار لامعة مع أكمام مطرزة







خامة الجاكار سوف تسيطر على عالم الموضة في خريف ٢٠١٩، اختاريها باللمسة اللامعة لاطلالتكِ السواريه، مع التطريزات على الأكمام التي تضيف لمسة فخمة لمظهرِك، والتي من الممكن أن ترتدي معها حذاءً كلاسيكيًّا باكسسوار لامع، مع حجاب بسيط بألوان متناغمة مع عبايتِك.



عبايات ملونة مع تطريزات الريش

عبايات ملونة مع تطريزات الريش





لطالما أحببنا موضة الريش منذ ظهورها بالسنوات الماضية، وكانت ملائمة مع موضة العبايات الفخمة، لاطلالة تناسب السيدات اللاتي يعشقن كل ما هو جديد بعالم الأزياء.

ومازال يمكنكِ اقتناء أحد موديلات العبايات بتطريزات الريش، اختاريها على الأكمام أو الياقة العبايه المفتوحة، ونسقي معها دائمًا حجابًا من دون تطريزات أو نقوشات، حتى لاتبدي متكلفة في مظهرِك.



عبايات مونوكروم مع تطريزات الورود

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عبايات مونوكروم مع تطريزات الورود



الألوان المحايدة سوف تجد طريقها في خريف ٢٠١٩ بموضة العبايات، يمكنكِ اعتمادها على سبيل المثال مع العبايات السوداء مع تطريزات الورود باللون الأبيض لاطلالة محايدة وجذابة، ونتوقع أن تهيمن هذه الموضة بهذا الموسم.

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