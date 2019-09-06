معايير أساسية عند شراء حقيبة للعمل.. عملية وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - الحقيبة الجلدية، تشكّل إكسسوارًا ضروريًّا للرجل. إضافة إلى أغراضه الشخصية، فإنها تسع العديد من الأوراق والملفّات الضروريّة والحاسوب للرجل المهنيّ.

معلومٌ أيضًا أنّ الرجل متشبّث عمومًا بذاك التصميم الذي يشبه العلبة المستطيلة المصنوعة من مادة بلاستيكيّة صلبة. الواقع أن الموضة قد تخطّت هذا النموذج منذ أعوام طويلة. لذلك، حال الوقت لاقتناء حقيبة عمليّة وعصرية في الوقت نفسه.

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فما هي المعايير الأساسيّة التي يجب الانتباه إليها لدى شراء حقيبة للعمل؟

من حقائب دار لوي فويتون الرجالية

- كما سبق أن أكّدنا، على حقيبة الرجل أن تكون مقسّمة من الداخل، على نحو يسمح بحفظ الأوراق والملفات بدقّة ومن دون تعريضها للتلف.

- من المستحسن التخلّي عن مادة البلاستيك الصلبة لصالح الجلود الفاخرة والطريّة. بعكس المعتقَد، تسمح هذه الخامة بحفظ كل الأغراض من دون تعريضها للتلف. فغالبًا ما تكون هذه الحقائب مدعّمة من الداخل بمادة صلبة، خصوصا من الأسفل، ما يمنع تعريض الحاسوب، مثلًا، لأي ضرر.

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- بالنسبة إلى المقاس، ما من معايير صارمة. المعيار الأهم الذي يجب أخذه في الاعتبار هو متطلبات الرجل وحاجاته. فإذا كان نوع عملك يفرض اصطحاب الكثير من الملفات، على الحقيبة أن تكون عريضة وكبيرة. أما إذا لم يكن الحجم مسألة مهمّة، فينصح باقتناء حقيبة تسع الحاسوب على الأقل.

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