شنط أنيقة للممتلئات موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - لطالما تبحث الصبية المملتئة عن التصاميم التي تجعلها تبدو أكثر نحافة، لكنها تركز أكثر في قطع الأزياء التي سترتديها، وقد تغفل بأوقات كثيرة مدى قوة الإكسسوارات، التي تلعب دورا مهما في إطلالتك.



وهناك الكثير من تصميمات حقائب اليد التي تبرز جمالك ورشاقتك، بالإضافة إلى مدى تناغمها مع إطلالتك، ومناسبة للموسم.

ومع استقبال الخريف، اخترنا لك الخليج 365.نت شنطا أنيقة للممتلئات موضة خريف 2019.





الشنط الكبيرة الحجم بتصميم حقائب السفر

الشنط الكبيرة الحجم بتصميم حقائب السفر





الحقائب الكبيرة الحجم تجعل شكلك يبدو أصغر حجما، مقارنة بالحقائب الميني التي تظهر عيوب القوام، وهناك الكثير من الموديلات والتصاميم المختلفة من الحقائب كبيرة الحجم التي يمكنك اختيارها.

وقد برزت هذا الخريف الحقائب المستوحاة من حقائب السفر وكأنها نسخة مصغرة عنها، ننصحك باعتمادها مع القطع البسيطة من دون رسومات، كالحقائب من ميو ميو Miu Miu لأنه عادة ما تكون هذه الحقيبة بها الكثير من التفاصيل والسحابات، حتى لا تبدين كثيرة التفاصيل أو متكلفة المظهر.

شنط الجلد متوسطة الحجم

شنط الجلد متوسطة الحجم





بالمناسبات الكلاسيكية أو خروجات بعد الظهر، بالطبع لن تفضلي حمل شنطة كبيرة الحجم وعملية، ستحتاجين أكثر إلى لمسة كلاسيكية، ويمكنك أن تجديها بالحقائب الجلد الفخمة، والتي شاهدناها خلال أسبوع الموضة بشنط متوسطة الحجم، لن تبدي بجانبها بحجم أكبر، على العكس سيجعل تركيز النظر بمظهرك على فخامة الجلد كالحقيبة من هيرميس.





الشنط الكبيرة مع اليد الطويلة

الشنط الكبيرة مع اليد الطويلة





شنط اليد الطويلة تجعلك تبدين أطول، لهذا يفضل دائما ألا تحملي الشنط ذات اليد القصيرة بشكل عام، وإذا حملتها فضعيها مُعلقة فقط على يدك، حتى لا تبدو الحقيبة صغيرة الحجم للغاية مقارنة بمظهرك.

لهذا جاء دور شنط اليد الكبيرة ليمنحك مظهرا أكثر رشاقة، يمكنك اختيارها متوسطة أو كبيرة الحجم لإطلالة أكثر عملية، كهذه الحقيبة من بربيري Burberry.



الكلاتش العريض في السهرات

الكلاتش العريض في السهرات





في السهرات بالطبع ستضطرين إلى اختيار الشنط صغيرة الحجم، لكن يمكن الاعتماد على الكلتش العريض مستطيل الشكل كهذا من جيل ساندر Jil Sander، والتي عادة ما تكون كبيرة الحجم نسبيا، وكذلك الكلاتش ذو اليد المعدنية الطويلة سيمون روشا Simone Rocha .





شنط اليد المُتراخية

شنط اليد المُتراخية





ظهرت هذه الموضة بشكل ملحوظ خلال عروض الأزياء في خريف 2019، والتي تعتمد على تصميم الحقائب كبيرة الحجم، ولكنها تكون بتصميم متراخ تحملينها بيدك، المميز بها أنه يمكنك حملها بالطريقة التي تريدين، وستخفي عيوب القوام، لأنها مرنة، وبالوقت نفسه كبيرة الحجم، مثل حقائب مارني Marni.





الشنط ذات الهادئة بالتصاميم

الشنط ذات الهادئة بالتصاميم





حاولي قدر الإمكان عند حمل الشنط أن تكون ذات رسومات هادئة كهذه الحقيبة من فيرساتشي Versace، خاصة إن كنت ترتدين ملابس مطبعة، حتى لا تبدين متكلفة ومبهرجة، وبالتالي تظهرين بوزن زائد.

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