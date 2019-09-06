هنأ الفنان هشام ماجد، الفنانة رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها الـ81، اليوم، عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقال "ماجد": "كل سنة وانتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".
وحصدت الصورة الكثير من تعليقات المتابعين: "أحلى وصف ليها الحقيقة" "كل سنة وأنتي بألف خير وصحة يا قمراية" "ما شاء الله يا أرقى سيدة في حياتي"، "أنا عرفت ليه أنا شيك عشان عيد ميلادي نفس يوم الفنانة".
ويذكر أن الفنان هشام ماجد يشارك في بطولة مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه لاحقا، وهو من بطولة شيكو ومي كساب، ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد يهنئ رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها: "يا أشيك حاجة في مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.