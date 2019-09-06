هشام ماجد يهنئ رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها: "يا أشيك حاجة في مصر"

هنأ الفنان هشام ماجد، الفنانة رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها الـ81، اليوم، عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

وقال "ماجد": "كل سنة وانتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".

وحصدت الصورة الكثير من تعليقات المتابعين: "أحلى وصف ليها الحقيقة" "كل سنة وأنتي بألف خير وصحة يا قمراية" "ما شاء الله يا أرقى سيدة في حياتي"، "أنا عرفت ليه أنا شيك عشان عيد ميلادي نفس يوم الفنانة".

ويذكر أن الفنان هشام ماجد يشارك في بطولة مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه لاحقا، وهو من بطولة شيكو ومي كساب، ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎.‎