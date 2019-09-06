صور نيللي كريم مع الغوريلا.. ومتابعوها: "فولة وانقسمت نصين"

"رجعي بنطولن الغوريلا"، هكذا علق متابعو الفنانة نيللي كريم على الصورة التي نشرتها على موقع "إنستجرام" وظهرت فيها بحصبة غوريلا، حيث سخروا من الملابس التي ارتدتها.

نشرت نيللي صورة بملابس رياضية "ستوميك"، وبنطلون رياضي، مع الغوريلا وكتبت في تعليقها على الصورة، "حاولت أقلد، بس الغوريلا الأصلية كسبت"، حيث بدت أنها كانت تمارس معها الرياضة.

وتفاعل مع نيللي عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "انتي والغوريلا فولة واتقسمت نصين"، و"رجعي بنطولن الغوريلا ده بقى"، و"أنا رشيقة أكتر منكم".

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وتحرص نيللي كريم دوما على مشاركة متابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.