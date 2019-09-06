رضوى الشربيني تحذف صورة "البوكس".. ومتابعوها: "بتعذبي الرجال كتير"

تعليق كوميدي ساخر، دونته الإعلامية رضوى الشربيني، على صورتها الأخيرة المنشورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إلا أنها حذفتها لاحقا.

وظهرت "رضوى"، بقميص أخضر من الساتان، مزين بأكمام سوداء فضفاضة، وبنطلون أسود طويل، مزين بزرائر ذهبية، خلال قبضة يدها اليمنى، كأنها تسعد للضرب، معلقة: "هديك بالبوكس كده هو".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي تجاوز الـ16 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "ليه كده بس.. حرام عليكي"، و"أنتي هتفضلي تعذبي في الرجالة كتير"، و"أيه الضحك ده"، و"أنتي زي القمر في كل حالاتك".

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وحذفت الإعلامية الصورة بعدما أثارت الجدل بين متابعيها، دون أن ترد على المعلقين المهاجمين أو المشيدين.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، عن إطلاق مبادرة لإنقاص الوزن، عبر مقطع فيديو "لايف" على "فيس بوك"، قائلة: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.