الامارات | بالصور.. روسيات يتزيّن بالبرقع والحنّاء في «موسكو للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. روسيات يتزيّن بالبرقع والحنّاء في «موسكو للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تكتفِ إمارة الشارقة خلال فعاليات الاحتفاء بها ضيفاً مميزاً على معرض موسكو الدولي للكتاب، بتقديم تجربة الأدب الإماراتي، وترجمة إصدارات عدد من الكتاب الإماراتيين والعرب إلى اللغة الروسية وحسب، وإنما جمعت في جناحها المشارك جمهور المعرض على طقوس زينة المرأة الإماراتية وتقاليد لباس الرجل الإماراتي، فتزينت أيادي روسيات بزخارف الحناء وارتدين البرقع والأثواب الملونة، فيما ارتدى الزوار الكندورة والغترة والعقال الإماراتي.

واصطف جمهور المعرض أمام منصة الخطاط الإماراتي خالد الجلاف للحصول على لوحات أسمائهم مكتوبة بخط الثلث والديواني والنسخ، إذ حرص جناح الشارقة على أن يقدم إلى جانب جهوده في تقديم التراث الإماراتي، الثقافة والفن العربي بصورة عامة.