لعرسان المستقبل..نصائح لاختيار غرف النوم المناسبة

تقع العديد من الفيتات المقبلات على الزواج، في حيرة اختيار غرفة النوم المناسبة لعش الزوجية، باحثات عن القواعيد والمعايير التي تساعدهن في شراء الأثاث المناسب.

وفيما يلي قواعد اختيار غرفة النوم المناسبة، من حيث الشكل والألوان والحجم، وفقا لما ذكره موقع "جوستاوسو أمبيدنتال" الأمريكي:-

لا بد أن يحدد العروسان إذا كان طراز غرفة النوم الكلاسيكي أم "مودرن"، فالكثير من المتزوجين حديثًا يجمعون بين النمطين ما يفقد الغرفة جمالها.

يُفضل اختيار الألوان المفضلة لكما، خاصةً إذا كانت ألوان هادئة، لأنها ستعطي شعورا بالاسترخاء، وتساعد على النوم العميق، ولا يجب إغفال انسجام لون جدران الغرفة مع لون أثاثها.

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يجب معرفة القياسات الدقيقة لحجم الغرفة، وبناءً عليها يختار العروسان الأثاث الذي يتوافق مع المساحة، فلا يجب أن تُكدس الغرفة بالأثاث مما يعيق التحرك بها ويعطي الشعور بالضيق، كما يفضل تجنب قطع الأثاث الصغيرة في الغرف الواسعة حتى لا تعطي إحساسا بالفراغ الزائد.

لا بد من ترك مساحة إضافية فارغة داخل الغرفة، فربما تحتاجان إليها لاحقًا.

لا بد من وضع ميزانية محددة، كما يجب دراسة أسعار الأثاث قبل الشراء، المقارنة بين المحلات وتتفقد نوعية الخامات، وعليكما اختيار الأثاث الذي يجمع بين السعر "المقبول" والنوعية الجيدة، ويجب ألا تنخدعان بمظهر الأثاث الجميل فقط، الذي يفتقد للجودة.