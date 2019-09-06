النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بآلام الرقبة..والسبب الهاتف

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة مقارنة بالرجال، بسبب استخدامهن للهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول.

وبحسب الدراسة الأمريكية، أن الأجهزة الإلكترونية تجعل المرأة تميل برأسها إلى الأسفل، ما يجعل وجهها وذقنها قريبان إلى صدرها، ومن هنا تكمن خطورة إصابتها بآلام الرقبة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بينما أوضحت الدراسة أن الرجال يميلون إلى ثني رقبتهم في وضعية أقل خطورة (رأسهم في محاذاة عمودهم الفقري)، في حين أن النساء ينظرن إلى أسفل ناحية صدرهن، أثناء اطلاعهن على شاشة الهاتف.

واستندت الدراسة إلى نتائج مأخوذة من الأشعة السينية، لأشخاص اعتادوا استخدام الحواسيب اللوحية بكثرة.

Advertisements

واستخدم الباحثون الأمريكيون في الدراسة، باستخدام الأشعة السينية لـ 10 نساء و12 رجلا، أثناء استخدامهم لجهاز لوحي في 5 وظائف مختلفة.

ولم يظهر الرجال والنساء أي اختلاف في حركات الرقبة، عند التحديق للأمام بشكل مباشر في وسط حاسوب لوحي كانوا مسكونه بين أيديهم، لكن كشفت الأشعة السينية (والتي ربطها الباحثون بفقرات الرقبة الست و46 نقطة إجهاد أخرى في الوجه والفك) عن حدوث فروق، وذلك عندما جلسوا في وضع مستقيم أو انحنوا للأمام أو انحنوا تمامًا عند 15 أو 30 درجة.

وحللت الدراسة سبب حدوث آلام الرقبة عند النساء، هو تعرض فكهن تحديدًا لضغوط ووضع غير مريح، أثناء انحناء رأسهن لأسفل، لاسيما أثناء تحدثهن إلى أحد الأشخاص أو تناولهن وجبة خفيفة.

وكشفت نتائج الدراسة، أن النساء اللاتي هن أقل من الرجال في المتوسط بـ15سم، تعرضت رقابهن لثني بشكل غريب، وذلك لأنها كان طولها كان أقصر.

واختتمت الدراسة بإن نتائجها ربما تساعد في توضيح سبب معاناة النساء من آلام الرقبة والفك أكثر من الرجال، فذكرت مؤلفة الدراسة، الدكتورة كلير ترهون، من قسم الأنثروبولوجيا بجامعة أركنساس، "من المحتمل أن تكون نصيحتنا للناس عموما هي محاولة تجنب قضاء ساعات في النظر إلى جهاز كمبيوتر لوحي أو هاتف محمول".