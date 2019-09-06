بفيديو وتغريدة.. رسالة من إليسا لكارهيها: "موتوا بغيظكم"

عبر حسابها الرسمي على موقعي "إنستجرام" و"تويتر"، وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الذين يكرهوها على حد وصفها، من خلال تغريدة، وإعادة نشر مقطع فيديو من لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، على قناة "أو تي في"، في 2016.

وغردت إليسا باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "إلى كل الذين يكرهونني.. موتوا بغيظكم"، كما نشرت مقطع فيديو عبر "إنستجرام، تضمن إجابتها على سؤال "هل نجاحك مستفز"، لترد: "طبعا نجاحي بيستفز كتير ناس، مش الناس اللي بتحبي، لكن شخص عم يحكي لمجرد أنه بيحكي"، متابعة: "هالنوع من الحكي ما بيستفزني، بعتبر أني ما بسمعه"، لافتة إلى أنها تستفيد من النقد البنَاء، الذي يهدف إلى تحسينها وتطويرها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة الفنانة اللبنانية، حيث تجاوز مقطع الفيديو الـ570 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، أبرزها: "بنحبك يا إليسا"، و"ماتزعلي من أعدائك.. اللي بيحبوكي كتير"، و"النجاح أصلا يعني إليسا".

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وحرص العديد من الفنانين في دعم إليسا، أبرزهم المغنية ماريتا نجلة الفنان عاصي الحلاني، التي كتبت: "100% كلامك صح"، فيما ساند الفنان ناصر الزيتوني الفنانة، واضعة "إيموشن قلب".

إليسا تُفاجئ معجبيها بقرار الاعتزال

وأعلنت الفنانة إليسا، في أغسطس الماضي، اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".