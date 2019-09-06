يحارب الاكتئاب.. فوائد عديدة للموز تعرفي عليها

الموز من الفواكة التي تتسم بعناصر غذائية متعددة، يمكنها أن تجنب الجسم العديد من المشكلات والاضطرابات الصحية.

وعرض موقع "روسيا اليوم"، بعض الفوائد من تناول الموز التي تؤثر بالإيجاب على الصحة:

الكآبة الموسمية

يصاب الكثيرون بالاكتئاب خاصة في فصل الصيف، فالموز يحتوي على مادة فعالة لتحسين المزاج والتخلص من الكآبة الموسمية، لأنه يحفز على إنتاج هرمونات السيروتونين والتيرامين والدوبامين، التي تعمل على استقرار عمل الجهاز العصبي المركزي، فتناول الموز يوميًا يساعد على مكافحة التهيج والملل بسبب الأعمال اليومية.

الأرق

يتميز الموز بأنه يحتوي على تركيب الحمض الأميني "تربيتوفان" الذي يعمل كمنوم طبيعي، أي أن تناول الموز في المساء يساعد الجسم على التهيؤ للراحة الليلية.

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الدورة الشهرية والانهيارات العصبية

الموز يحفز من إنتاج "هرمونات اللذة"، كما أنه مصدر غني بمجموعة فيتامين В، لذلك فإن تناوله يساعد على التهدئة بعد حالة عصبية.

التشنجات العضلية

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من تشنجات عضلية بتناوله، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

الحرقة

الموز يحمي الغشاء المخاطي للمعدة من تأثير حمض الهيدروكلوريك، وهو مهم ومفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من الحرقة، لأنه يخفض من الحموضة في حال التهاب المعدة البسيط، لكن يجب أن نعلم بأنه في حال التهاب المعدة الشديد يصبح الموز ضارا لأن تناوله يفاقم الحالة المرضية.

النشاط والحيوية

يحتوي الموز في تركيبه على مواد تساعد على رفع كفاءة العمل وتحسن الذاكرة، وينصح الأطباء بتناوله خلال فترة العمل بدلًا من المعجنات والحلويات.