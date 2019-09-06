بسبب مادة لاصقة.. المانكير يفقد بريطانية أحد أظافرها

فقدت توني ليتل صاحبة الـ25عاما أحد أظافرها، بسبب مادة لاصقة قوية وضعتها على أظافرها لتتمكن من لصق الـأظافر المستعارة بها.

قالت توني إنها شعرت بألم يفوق آلام الولادة، بعد أن استخدم صالون التجميل التي ذهبت إليه مادة شديدة الالتصاق بالخطأ، لربط أظافرها الأصلية بالمستعارة وفقا لما ذكرته صحيفة مترو.

وذكرت الصحيفة أن توني جلست بالخطأ على يديها بعد أسابيع من وضع الأظافر المستعارة، الأمر الذي تسبب في خلع ظافرها الأصلي والمستعار ملتصق به.

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وأوضحت صاحبة الـ 25عاما أنها ذهبت للطبيب، وكانت تعاني من ألم شديد وصفت له ما حدث فنصحها بتنظيف الجرح بالماء والملح وأن تبقي عليه ملفوفا لمده ثلاثة أيام.

وأشارت توني أنها ظافرها لم ينم قبل مرور 9 أشهر وأنها أصبحت غير قادرة على رعاية أبنتيها.