فيديو.. خالد الجندي: لا يجوز للزوجة أن تستمر مع زوجها وماله حرام

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرأة حينما تعلم بطريقة أو بأخرى أن مصدر مال زوجها من حرام، فلا يجوز لها أن تستمر في الأكل من مال حرام، لأن ضرر هذا المال ليس في أمور الأخرة فقط، بل أمور الدنيا أيضا بالأمراض والحوادث والأسقام وضيق المعاش، وانحراف الأولاد.

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، "الناس مش واخدة بالها إن ضرر المال الحرام ليس بالآخرة فقط، والناس اللي فاهمة كدا غلطانة".