كيف تحضرين سلطة المعكرونة لصندوق طعام طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المعكرونة من الأطعمة المفضلة لدى الأطفال، ويمكن أن تكون خياراً مناسباً لوجبة الغداء في المدرسة، خاصةً إذا كانت مع الخضار. وفيما يلي طريقة تحضير سلطة المعكرونة لصندوق طعام الطفل، بحسب موقع بي بي سي: المكونات 25 جرام من المعكرونة 50 جرام من اللحم المقدد المقطع إلى مكعبات صغيرة 15 جرام من السبانخ المفروم Advertisements 6 حبات من الطماطم الكرزية نصف ملعقة من الكريمة ربع ملعقة صغيرة من الخردل طريقة التحضير: في الليلة السابقة للمدرسة، اطبخي المعكرونة باتباع الإرشادات على العبوة وضعيها تحت الماء البارد لتبرد بسرعة. اخلطي اللحم مع السبانخ والطماطم والكريمة والخردل، مع رش المكونات بالقليل من الملح. تحرك المكونات السابقة لتختلط بشكل جيد، ثم تحفظ في وعاء محكم الإغلاق وتترك طوال الليل في الثلاجة.

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