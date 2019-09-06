كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - مما لاشك أن شكل الحواجب سواء كانت كثيفة أم رفيعة يعد من أساسيات جمال الوجه، لا سيما إذا كانت مرسومة بالطريقة الصحيحة التي تناسب ملامح الوجه؛ إذ تبرز جمال العينين وتضفي عليهما مظهراً لافتاً وسحراً لا يقاوم. ولكن، للحصول على حواجب جميلة، ما عليك سوى تحديدها من خلال استخدام قلم الحواجب لابراز جمالها ومنحها المزيد من التألق والإشراق. نعم، قلم الحواحب سيؤمن لك إطلالة ساحرة وسيساعدك في تحقيق هذا الهدف. فلا تترددي في اقتناء أفضل قلم حواجب من هذه المجموعة التي اخترناها لك من أهم الماركات العالمية لتحددي بها حواجبك بما يتلاءم مع شخصيتك.



أفضل قلم حواجب من أهم الماركات العالمية



أفضل قلم حواجب لتكثيف الحواجب الرفيعة:

حاجباك رفيعان جداً وترغبين أن يصبحا أكثر كثافة وسماكة، يمكنك تحقيق ذلك باستخدام أفضل قلم تحديد الحواجب برو ديفاينر باللون البني الناعم من اناستازيا بفرلي هيلز،Anastasia Beverly Hills Brow Definer هو قلم حواجب متعدد الإمكانات والجوانب لتحديد وتفاصيل وملء الحواجب. يتميز بثلاثة حواف مختلفة الأحجام مثالية للتنوع في التطبيق، وبكرة مؤقتة ناعمة حسب الطلب لمزجها بشكل مثالي للحصول على مظهر طبيعي للحاجبين. يساعد في الحصول على حواجب عريضة معبئة بأدق التفاصيل والتظليل بأداة واحدة متعددة الوظائف للحواجب. ومتوفر في 10 ظلال ليتناسب مع احتياجات المرأة.

قلم تحديد الحواجب برو ديفاينر باللون البني الناعم من اناستازيا بفرلي هيلز

تسوقي من المول.كوم بسعر 147.82 ريال سعودي.







أفضل قلم حواجب مقاوم للماء

تبحثين عن أفضل قلم حواجب لإكمال مكياج العين ومقاوم للماء ويجف بسرعة؟! إليك قلم تحديد العين بيوريست بطرف مائل بني اللون من فورايفر 52، الذي يتميّز بتركيبته الخالية من المواد المتطايرة والفورمالدهيد ويستمر لمدة 14 ساعة أو أكثر. فهذا القلم رائع لملء الحواجب ومنحها مظهراً طبيعياً وأيضاً يساعدك في الحصول على شكل حواجب مثالية ومميزة مع السماكة التي لطالما رغبت بها.

قلم تحديد العين بيوريست بطرف مائل بني اللون من فورايفر 52

تسوقي من المول.كوم بسعر 23.10 ريال سعودي.





أفضل قلم حواجب لنظرة جذابة

انتقلي من الحواجب الرفيعة إلى الممتلئة والمحدّدة، أو من المتفاوتة إلى الأجرأ والأقوى، أو من المتناثرة الشكل إلى الجريئة والممشطة. واحصلي من لورانس على أفضل قلم الحواجب باللون البني داكن - رقم اي بي 04 واكتشفي إطلالة الحواجب التي تحلمين بها. فهذا القلم، يعتبر من الاشياء الاساسية عند عمل المكياج؛ إذ الحواجب هي المتحكم الاول في تعبيرات الوجه. ويعمل هذا القلم على تحديد وتشكيل الحاجب يمتد لفترات طويل، ويضفي على الإطلالة الجاذبية والتألق. ويمتاز فرشاة ناعمة وسلسة وسهلة الاستخدام.

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قلم الحواجب باللون البني داكن - رقم اي بي 04 من لورانس

تسوقي من المول.كوم بسعر 23.29 ريال سعودي.







للحصول على حواجب مثالية وعينين ساحرتين، عليك التركيز على العناية بحاجبيك، لأن إهمالها يؤدي إلى ظهور الحاجبين بشكل غير متناسق لشكل العين أو شكل الوجه أو حتى لون الشعر. لذا، لا تتردي في اقتناء افضل قلم حواجب في حقيبتك من أفضل المنتجات التي اخترناها لك لتكملي إطلالتك وتنعمي بنظرة ساحرة.

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