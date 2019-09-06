في كندا.. معسكر لإعداد المليونيرات يمهد الأطفال للثراء

قد يجد الكبار صعوبة في تفهم سوق الأوراق المالية والتداول في البورصة وكيفية إدارة الشركات، فكيف لصغار أن يستوعبوها، وهذا ما حدث في "معسكر المليونيرات" الذي يقع في إحدى الضواحي في مدينة تورنتو الكندية.

المعسكر لم يكن مدرسة مسائية، وليس فصلا دراسيا عاديا، بل هي محاضرة تلقيها حسينة لوكمان، وهي مؤسس المعسكر، ويحضرها طلاب تتراوح أعمارهم جميعا بين العاشرة والرابعة عشر عاما، ولا يزيد عددهم على 12 طالبا على الأرجح في المحاضرة الواحدة.

لم يضم المعسكر الطلاب من أبناء الأثرياء فقط، بل إن أغلبهم من أبناء الطبقة المتوسطة والعليا، ومن خلفيات عرقية مختلفة، وفقًا لتصريحات لوكمان، بحسب ما نشر موقع "بي بي سي".

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تكلفة المعسكر لمدة أسبوع واحد تبلغ 275 دولارا كنديا، إلا أن "لوكمان" قررت أن توفر دعما للأطفال من الأسر محدودة الدخل، إذ أنهم في الغالب لم يأتوا إلى المعسكر ليصبحوا في مصاف الأثرياء.

وقالت: "يأتي الأطفال غالبا من أسر يعمل فيها الوالدان، لذا فهم على دراية بقيمة العمل لتوفير احتياجاتهم في الحياة، وأتوا ليعرفوا كيف يمكنهم توفير ما يلزم من المال لاحقا للالتحاق بالجامعة وللنجاح في الحياة عموما".

يذكر أن معسكرات تعليم كسب المال، ومن بينها "معسكر المليونيرات"، تنتشر في أمريكا الشمالية، ففي دينفر تُنظم دراسة بعنوان "أهمية المال للصغار" لتعليم نظريات التعامل المالي الدولي لصغار السن.