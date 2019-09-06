طريقة عمل بودرة الوجه بمواد طبيعية..السر في الكاكاو

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من المفيد للبشرة أن تكفي عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على كيماويات ضارة، وتستبدليها بمواد طبيعية مفيدة، ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل بودرة الوجه في المنزل بمواد طبيعية غير ضارة للبشرة، نقلًا عن موقع "Little Green Dot"، المختص في عالم التجميل.
مكونات بودرة الوجه
نصف كوب من بودرة الأروروت.
ربع كوب من نشا الذرة.
مسحوق كاكاو حسب الحاجة.
طريقة تحضير بودرة الوجه
ضعي بودرة الأروروت مع نشا الذره في وعاء واخلطيهم معًا جيدًا.
يمكنك الاستغناء عن بودرة الأروروت إذا لم تتمكني من العثور عليها، ولكنها مفيدة جدًا للبشرة، ولها آثار تلطيفية تعطي البشرة شعورًا مخمليًا.
أما نشا الذرة فهو يمتص الزيت الزائد، ما يساعد على إعطاء بشرتك لمسة نهائية غير لامعة.
أضيفي الكاكاو حسب لون بشرتك، وكلما كانت بشرتك أغمق، كلما كان عليكِ إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو.
ويحتوي مسحوق الكاكاو على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي تساعد على تجديد خلايا البشرة.
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