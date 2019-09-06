طريقة عمل مزيل الماكياج من مواد طبيعية

يقلل استخدام مزيلات الماكياج الطبيعية من خطر حدوث المزيد من الأضرار الجلدية، ويُعد الصبار أحد المكونات الفعالة التي يمكن استخدامها لإزالة المكياج.

وبحسب ما ذكره الموقع الهندي BOLD SKY، تساعد الخصائص المضادة للالتهاب والمطهرة للصبار في الوقاية من حب الشباب والبثور على الجلد، كما إنه يُعد مرطبا طبيعيا.

وإليكِ وصفة طبيعية لتحضير مزيل المكياج باستخدام الصبار

الصبار والعسل

¼ كوب من جل الصبار

¼ كوب من العسل الخام

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة زيت جوز هند

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ملعقة زيت لوز

طريقة تحضيره

- أضيفي العسل الخام على جل الصبار، وقلبي المكونات جيدًا.

- ضيفي الزيوت بالتدريج، واستمري في المزج.

- احفظي الخليط، وضعي منه على وجهك بحركات دائرية.

- اتركي الخليط لبضع دقائق ثم أزيليه بقطعة قطنية.