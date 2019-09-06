في ذكرى ميلاده.. فؤاد المهندس وشويكار "قصة حب" على خشبة المسرح

على خشبة المسرح، كان البداية حيث ولد حبهما في أثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، وبعدها كوَّنا ثنائيًا رائعًا خلال مشوارهما الفني، فهما الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار.

ويتزامن اليوم الـ6 من سبتمبر، ذكرى ميلاد نجم الكوميديا فؤاد المهندس، ويُلقى "هُن" الضوء على قصة حُب الثنائي فؤاد المهندس وشويكار.

"تتجوزيني يا بسكوتة"، سؤال طرحه المهندس على شويكار، حينما كانا مستلقيان على خشبة المسرح، في أثناء تأديتهم أحد مشاهد مسرحية "أنا وهو وهي"، لتجيبه بالموافقة.

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الزوجة والأم

على الرغم من أن شويكار لم تنجب من المهندس، فإنها أصبحت أما لابنيه من زوجته الأولى "محمد وأحمد"، اللذين كانت تحرص على تربيتهما مع ابنتها منة، وكأنهما أشقائها، وارتبطت بهما ارتباطا شديدًا استمر حتى الآن، حتى بعد انفصالها عن المهندس.

الانفصال والصداقة

وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أحد منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريقٍ مسدود، وهو ما رواه محمد فؤاد المهندس، خلال وجوده في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، حيث قال إنه حزن كثيرًا لذلك هو وشقيقه أحمد ومنة الله ابنة شويكار، ولم يعرف أحد سبب انفصالهما حتى الآن، موضحًا أنه حاول أن يجعل أبيه يتراجع عن هذا القرار، لكن المهندس تمسك بقراره.

وأضاف محمد فؤاد المهندس، أن والده وشويكار لم يفكرا في التراجع عن الطلاق واستئناف الحياة الزوجية من جديد.