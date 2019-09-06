الامارات | العدد في تزايد.. 47 امرأة يتهمن مغنياً كلاسيكياً شهيراً بالتحرش

شكرا لقرائتكم خبر عن العدد في تزايد.. 47 امرأة يتهمن مغنياً كلاسيكياً شهيراً بالتحرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت 11 امرأة أخرى مغني الأوبرا الإسباني بلاثيدو دومينجو بالتحرش في مزاعم وصفها الرجل أول من أمس بأنها «تعج بالتناقضات».

وتأتي الاتهامات التي نشرتها وكالة اسوشيتد برس وتعود لثلاثة عقود مضت عقب مزاعم مشابهة نشرتها الوكالة في أغسطس الماضي، وترتبط بأكثر من 36 مغنية وراقصة وموسيقية ومدرسة وموظفة قلن إنهن شاهدن أو تعرضن لتصرفات غير لائقة من دومينجو.

وكانت دار أوبرا لوس أنجلوس التي يديرها دومينجو قد قالت في أغسطس إنها ستطلب المشورة القانونية الخارجية للتحقيق في المزاعم.

وأضافت أنها تتعامل مع الاتهامات «بجدية بالغة» لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل أخرى في ظل استمرار التحقيق.

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وقال وكيل دومينجو في إن المزاعم الجديدة «تعج بالتناقضات شأنها شأن الرواية الأولى، في كثير من الأوجه، إنها ببساطة غير صحيحة».

وأكدت المتحدثة نانسي سيلتزر أنه «نظراً للتحقيق الجاري حالياً، فلن نخوض في تفاصيل لكننا نرفض بقوة الصورة المضللة التي تحاول أسوشيتد برس رسمها عن السيد دومينجو».

ودومينجو (78 عاماً) أحد أشهر المغنين الكلاسيكيين في العالم وقد قدم عروضاً في دور أوبرا عدة بأنحاء العالم.