جينيفر أنيستون تجذب الأنظار بإطلالة قيمتها 103 دولارات فقط

أطلّت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون، 50 عامًا، على غلاف العدد الجديد لمجلة "In style" فبدت بإطلالة لافتة، وكأنّها لا تتأثّر بسنّ أو زمن.

وظهرت جينيفر على الغلاف بملابس سباحة مخطّطة باللونين الأبيض والأسود، قيمتها 103 دولارات، وغيرها من الإطلالات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنّ أنستون والمعروفة بـ"رايتشل"، نسبة لدورها الشّهير في المسلسل التليفزيونيّ "friends" اعترفت خلال مقابلتها مع المجلة، بأنّ الشّعر الأبيض يخيفها وتكرهه كثيرًا، ورغم أنّها تدرك الآن أنّها تبلغ نصف قرن من العمر، لكنّها لا تشعر بأيّ اختلاف عن سنوات عمرها السّابقة.

وأضافت أنّها تكره كثيرًا جملة "أنتِ تبدين رائعة بالنسبة لعمرك"، لافتة إلى أنّه يجب على الناس تغيير أسلوب حديثهم بهذا الشّأن؛ لأنّها جسمانيًا تشعر بالشّباب والحيوية وفي أفضل حالاتها، والأمر بالنسبة لها لا يتعلّق بالسّنّ.

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وأوضحت أنّها لا تريد أنْ تكذب فهي تكره الشّيب والشّعر الأبيض، وقالت، "للنساء جميعًا الحرية في اختيار الشّكل الذي يفضلنَ في الظهور به وفقًا لرغبتهم وليس لعمرهم".

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وتحدثت أنستون عن كفاحها قبل الشّهرة في عالم هوليوود، حيث عملت كنادلة في نيويورك، وفي مجال التسويق عبر الهاتف الذي أكّدت أنّها فشلت فيه فشلًا ذريعًا، وعملت أيضًا في صالون تجميل، وكانت تحصل على 10 دولارات مقابل قصّ الشّعر للزبائن.

وذكرت موقفًا طريفًا مع والدها، حيث قامت بقصّ شعره، ولكنّه اعترف لها بعد 15 عامًا، أنّه ذهب لمصفّف شعر حتى يصلح ما أفسدته هي.

ويُذكر أنّ أحدث أعمالها هو المسلسل الصباحيّ الذي سيبدأ بثه على تليفزيون آبل في شهر نوفمبر، ويدور حول إساءة استخدام السُّلطة والمرأة والتمييز الجنسيّ والحقائق البشعة لكيفية تعامل الرجال مع النساء في المجتمع، خاصّة في العمل، ويضمّ هذا المسلسل أيضًا، ريز ويذرسبون، وستيف كاريل.

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