مواصفات مواليد برج العذراء أبرزها التمسك بالعادات والرفض في حالة عدم الاقتناع

مولود العذراء يفضل الروتين الوظيفي، والتمسك بالعادات، كما أنه أناني ويصر على الرفض في حالة عدم اقتناعه، ولا يستطيع مولود برج العذراء على التعبير عن مشاعره بشكل مناسب ومثالي، لذلك يبدو صعبَ الفهم ومحافظًا، ويعدّ مولود برج العذراء شخصية قلقة ومتوترة في كثير من الأحيان، وعنيدة، إذ من الصعب على الآخرين تغيير رأيه في حال اعتقاده بأمر ما، وفي كثير من الأحيان قد يشعر بالإحباط بسهولة بسبب أمور بسيطة، وبما أنّ شخصية برج لعذراء تميل إلى المثالية، فمن الممكن أن ينهي الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثاليّ.



أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

حدثان بارزان يسيطران على الأجواء الفلكية مع وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر في الجدي والشمس في العذراء فتتحسن ظروف مواليد الأبراج الترابية الثور العذراء والجدي على كافة المستويات وتتحمس للجديد ولإدخال تغيير على حياتها الروتينية تتحلحل المسائل العالقة وتتجرأ على القيام بخطوة حاسمة لغربلة الأمور التي لم تعد تخدم مصالحها.

الحدث الثاني المربع الفلكي الذي يتشكل مع وجود القمر في الحوت والشمس في العذراء فتتحسن الاجواء تدريجيًا لدى مواليد الأبراج المائية السرطان العقرب والحوت وترتفع المعنويات وتتميز بفعالية تامة ونشاط مميز وتنطلق لاستعادة موقعك وتعبر عن آرائك بحرية وجرأة.

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كذلك تسيطر على بداية الأسبوع اجواء ترابية هوائية ومائية ما يعني أن كل الأبراج لديها تقريبًا يومان من الحظ السبت والأحد، القمر في برج الجدي الترابي ويشكل مثلثًا فلكيًا ترابيًا مع الشمس من برج العذراء ما يجعل مواليد الأبراج الترابية الثور العذراء والجدي تنعم بحظوظ رائعة يقدم لهم الفلك فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز، وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا بين الإثنين والأربعاء القمر في الدلو الهوائي ما يعني فترة دسمة وغنية فيها الكثير من الحظ والسفر والمشاريع الجديدة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو ينتقل بعدها القمر إلى برج الحوت المائي ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج العذراء الترابي يومي الخميس والجمعة فتستعيد مواليد الأبراج المائية السرطان العقرب والحوت حماستها فتشارك في ورشة عمل أو مفاوضات أو أبحاث مهمة.

أما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي المشتري لا يزال يتقدم في القوس ما يعني فترة استثنائية تحمل مواليد الأبراج النارية إلى منعطف جديد في حياتهم المهنية والشخصية والعائلية،اورانوس في الثور يحمل معه الفرص والتحديات لمواليد الثور فما عليك الا التاقلم مع الحياة وان تتقبلها بدون اعتراض، الشمس المريخ عطارد والزهرة في العذراء فتعيش مواليد الابراج الترابية فترة مليئة بالآمال الكثيرة وبتغيير طالما حلمت به قد تحقق ما اردته في بداية السنة من سفر او تغيير في العمل او الانتقال الى منزل جديد او ربما قد تحقق حلمك وتتزوج ان المواقع الفلكية للكواكب في برجك تتحدث عن امكانية حصول كل شيء تحلم به

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مواليد برج العذراء بانتظار أخبار سارة وواعدة، والكثير من المفاجآت الكبرى التي تخدم مصالحك في كل المجالات ستتحرك الأمور بشكل جيد فتحتفل بمستجدات كثيرة ومتسارعة وقد يتحقق حلم أو تحصل على منصب أو ترقية أو عمل تحلم به كذلك سيأخذ مولود برج العذراء ابتداءً من فصل الخريف فرصًا ثمينة جدًا وتحقق أرباحًا مالية تاتي عن طريق صفقة أو استثمار ناجح وسوف تأسس عملًا خاصًا بك إن تأثيرات الكواكب المجتمعة في برجك التي تؤثر عليك إيجابًا فيكون لديك الكثير من الحظوظ والأحداث السعيدة خلال هذا العام مع انقلاب في حياتك للأفضل ويكون لديك فرص لتغيير عملك أو أحداث عاطفية او اجتماعية سعيدة، وذلك في الشهر الأخير من السنة شهر كانون الأول ديسمبر مع انتقال كوكب المشتري إلى برج الجدي الترابي الصديق.

مولود العذراء يتفق في العمل مع مواليد الثور السرطان والعقرب.

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