للمرأة العاملة.. إليكِ وصفة بسيطة وسريعة لتحضير الفراخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري الفراخ بالكاري على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
كيلو ونصف صدور دجاج مخليه (مقطعة شرائح(
200 جرام بصل مفروم
20 جرام ثوم مطحون
20 جرام زنجبيل مبشور
10 جرام كزبرة جافة
50 جرام مسحوق الكاري
10 جرام كمون مطحون
5 جرام كركم
40 جرام توابل الفراخ
حبة فلفل أ خضر حار مقطعةإلى شرائح حسب الرغبه
150 جرام كزبرة خضراء مفرومة
100 جرام كوب حليب جوز الهند
100 جرام بيون مرق الدجاج
100 جرام كوب زيت
ملح + فلفل حسب الرغبه
طريقة التحضير:
يتبل الدجاج في توابل الفراخ ولمدة نصف ساعة.
يشوح البصل فى الزيت مع الملح و الفلفل.
ثم يضاف الثوم و الزنجبيل و الكزبره و الكركم والكاري و الفلفل الحار.
يضاف الدجاج بالتدريج و يقلب لمده 5 دقائق علي نار هادئه.
يضاف حليب جوز الهند و مرق الدجاج والكزبرة الطازجة و يترك على نار هادئة حتى ينضج لمدة 10 دقائق، ويقدم ساخن مع الارز البسمتي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.