للمرأة العاملة.. إليكِ وصفة بسيطة وسريعة لتحضير الفراخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري الفراخ بالكاري على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كيلو ونصف صدور دجاج مخليه (مقطعة شرائح( 200 جرام بصل مفروم 20 جرام ثوم مطحون 20 جرام زنجبيل مبشور 10 جرام كزبرة جافة 50 جرام مسحوق الكاري 10 جرام كمون مطحون 5 جرام كركم 40 جرام توابل الفراخ Advertisements حبة فلفل أ خضر حار مقطعةإلى شرائح حسب الرغبه 150 جرام كزبرة خضراء مفرومة 100 جرام كوب حليب جوز الهند 100 جرام بيون مرق الدجاج 100 جرام كوب زيت ملح + فلفل حسب الرغبه طريقة التحضير: يتبل الدجاج في توابل الفراخ ولمدة نصف ساعة. يشوح البصل فى الزيت مع الملح و الفلفل. ثم يضاف الثوم و الزنجبيل و الكزبره و الكركم والكاري و الفلفل الحار. يضاف الدجاج بالتدريج و يقلب لمده 5 دقائق علي نار هادئه. يضاف حليب جوز الهند و مرق الدجاج والكزبرة الطازجة و يترك على نار هادئة حتى ينضج لمدة 10 دقائق، ويقدم ساخن مع الارز البسمتي.

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