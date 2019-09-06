احذر تناول الفاصولياء الخضراء النيئة.. وهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة؛ نظرا لاحتوائها على حمض "سيانيد الهيدروجين" السام.
لذا شددت سابرسكي على ضرورة طهي الفاصولياء الخضراء جيدا؛ حيث يساعد التسخين في القضاء على هذه المادة السامة.
يُشار إلى أن الفاصولياء الخضراء تتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل احتوائها على البروتين النباتي والألياف الغذائية مهمة لصحة الجهاز الهضمي، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B2 وفيتامين B6 والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فضلا عن أنها قليلة السعرات الحرارية.
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