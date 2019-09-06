"جمانة".. أول مصرية تشارك في بطولة العالم للتجديف على الألواح وقوفا

استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا في رياضة لا يعرفها الكثيرون لظهورها مؤخرا، وهى رياضة التجديف على الألواح وقوفا، وتعتبر من الرياضات الترفيهية على مستوى العالم، لذلك حرصت جمانة إسماعيل، على ممارستها منذ عامين.

التجديف ليست الرياضة الأولى التي تمارسها السيدة الثلاثينية، بل مارست رياضة الجمباز وغيرها من الرياضات، إلا أنها قررت منذ عام ونصف ممارسة التجديف.

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قالت "جمانة" لـ "هُن"، إنها تشارك خلال الفترة ما بين 24 و27 أكتوبر المقبل في أول بطولة عالم لرياضة التجديف على الألواح وقوفا، المعروفة باسم SUP، التي تقام في مدينة تشينجداو بالصين، تحت رعاية الاتحاد الدولي للكانوي، التي سيشارك فيها من مصر اللاعب شريف خضر.

تطمح "جمانة" بالفوز في المسابقة لتكون بذلك أول مصرية تفوز في رياضة التجديف على الألواح، التي ظهرت في مصر عام 2018، واستطاعت الوصول إلى بطولة الجمهورية، وحصدت المركز الأول فيها قبل أن تؤهل للبطولة العالمية، متابعة: "مفيش غير اتنين في مصر بيلعبوا اللعبة دي أنا وشريف خضر".

تمنت جمانة انتشار رياضة التجديف على الألواح وقوفا في مصر، خاصة بعد إدخالها كرياضة تنافسية في مصر عام 2018، وإقامة أحداث دورية لتدريب المزيد من اللاعبين وتعرفيهم بالرياضة.