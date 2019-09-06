ما حكم ارتداء المرأة العدسات اللاصقة بغرض "الزينة"؟

العدسات اللاصقة، من الأدوات الطبية التي تستخدمها العديد من الفتيات، بغرض الزينة والتَجمل، وسط تساؤلات عن الحكم الفقهي لذلك الأمر.

وأوضح الدكتور يسري عزام، أحد الأئمة بوزارة الأوقاف لـ"هن"، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، قائلا إنه "يجوز ارتداء العدسات اللاصقة بغرض الزينة، لكن مع الكراهة"، مشيرًا إلى أنه يمكن للمرأة ارتدائها بإذن زوجها، طبقًا لتفسير الآية رقم 31 من سورة النور: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

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وفي سياق متصل، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 3023، المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن "الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، مستشهدا بالآية نفسها".

وتابع مفتى الجمهورية، أن العلماء والمفسرين أوضحوا أن الزينة الظاهرة ممثلة في الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا، لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها، كالكحل وتحمير المرأة وجهها.