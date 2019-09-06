أمبر هيرد تتجول في لوس أنجلوس من دون مكياج نهائياً

تعد النجمة امبر هيرد واحدة من أجمل نساء هوليود، حيث تحظى بشعبية كبيرة من مختلف بلدان العالم بسبب جمالها بالإضافة إلي نجاحها في لعب العديد من الأدوار المنوعة آخرها مشاركتها في بطولة فيلم (اكوامان) الذي حقق إيرادات عالية على مستوى العالم.
أمبر هيرد التي صنفت في وقت سابق على أنها الأجمل من بين كافة النساء ظهرت مؤخراً بدون مكياج نهائياً خلال عدة صور التقطتها عدسات مصوري البابارتزي في تقرير منشور بموقع الديلي ميل الشهير.
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