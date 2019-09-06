كيت ميدلتون بإطلالة قيمتها 263 دولارًا خلال اصطحاب ابنتها إلى المدرسة

رصدت عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كيت ميدلتون والأمير ويليام يصطحبان ابنتهما شارلوت (4 أعوام) الخميس، من أجل يوم دراستها الأول في مدرسة توماس باترسي في "واندزورث"، وكان برفقتهما الأمير الصغير جورج (6 أعوام).

وكما هو متوقع، لفتت كيت الأنظار بإطلالتها؛ إذ بدت في غاية الجاذبية والنعومة أيضًا بفستان من توقيع مصممها المفضل مايكل كورس، تَزيّن بنقشات الورود الملونة مع حزام حدّد خصرها الرشيق.

وعلى الرغم من أن إطلالتها بتوقيع "مايكل كورس"، إلا أنها لم تتكلف سوى 263 دولارًا وهو الفستان نفسه الذي ارتدته كيت خلال حضور بروفة فستان زفاف ميغان ماركل والأمير هاري في مايو العام الماضي.

ولإكمال إطلالتها، ارتدت كيت حذاء كعب عال أنيقًا من الشمواه الكحلي، كما اعتمدت مكياجًا خفيفًا للغاية وتركت شعرها منسدلًا ويبدو أنها اعتمدت لونًا جديدًا مميزًا لشعرها.

وبالإضافة إلى جاذبية كيت، ارتدى الأمير ويليام بدلة أنيقة جمعت بين الكلاسيكية والعصرية.

وفي الصور، يمكن رؤية كيف بدت الأميرة الصغيرة خجولة بعض الشيء ومتحمسة أيضًا، بينما بدا الأمير جورج معتادًا على الأمر مع بعض المشاكسة.

وبالإضافة إلى إطلالة كيت، لفت الأنظار كيف اعتمدت "هيلين هاسلم" معلمة شارلوت إطلالة من وحي دوقة كامبريدج، حيث ارتدت فستانًا كحليًا بنقشة البولكا دوت، والذي يشبه ذلك الذي ارتدته كيت من علامة "أليساندرا ريتش" خلال إحدى المناسبات.

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ويجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها هيلين إطلالة من وحي دوقة كامبريدج، ففي يوم الدراسة الأول للأمير جورج عام 2017، ارتدت هيلين فستانًا بلون الوردي النيود ذا قصّة صدر v، والذي بدا نسخة عن فستان كيت من "أليكساندر مكوين" والذي ارتدته في 2014.

وفيما يتعلق بالمدرسة، يُذكر أن رسوم دراسة شارلوت ستكون أقل من الرسوم التي دُفعت لجورج، وذلك تبعًا لسياسة المدرسة التي تنص على خفض الرسوم إذا انضم طفل آخر من العائلة نفسها للمدرسة.

وتتميز المدرسة بتدريس الفن والباليه والدراما وحتى التكنولوجيا والموسيقى وغيرها منذ اليوم الأول في الدراسة، كما تشمل أنشطة أخرى بعد الأنشطة المدرسية بما في ذلك تعليم المبارزة والفخار والفلسفة وغيرها.

وذكرت التقارير أنه سيتم الإشارة إلى شارلوت في المدرسة باسم "شارلوت كامبريدج".

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