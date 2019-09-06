أوكرانية تذبح زوجها وتقطع عضوه الذكري وتطعمه لكلابها

اعترفت أوكرانية أنها قتلت زوجها ذبحًا بسكين المطبخ وقطعت عضوه الذكري، وأطعمت به كلابها، كما حاولت تقطيع بقية جسده لكنها فشلت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأقدمت الزوجة ماريا، ذات الـ48 عاما، على قتل زوجها "أولكساندر"، 49 عاما، خنقًا ثم قطعت عضوه بالسكين، وأطعمته للكلاب لأنها كانت تعاني معه من العنف المنزلي.

وهاجمت ماريا زوجها في غرفة النوم، بعدما عاد من عمله وقتلته خنقا، ثم أمسكت الفأس وفصلت رأسه عن جسده، بحسب الصحيفة، كما أمسكت بسكين المطبخ لتقطع بقية جسده فتمكنت من قطع عضوه التناسلي فقط، وأطعمته للكلاب، وحاولت أيضًا تقطيع باقي جسده، لكنها لم تستطع.

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وأكد المحققون، أن ماريا بعد ارتكابها لهذه الجريمة، ذهبت لمنزل سيدة تعيش بجوارهم تدعى "أوباناسيوك" بينما كانت تغطي دماء زوجها ملابسها.

وقالت "أوباناسيوك": "قالت لي ماريا لقد قتلت زوجي فلم أصدقها، واعتقدت أنها مشاجرة ثم ذهبت لمنزلها لمعرفة ما إذا كان بحاجة لمساعدة طبية، فوجدت جسده مشوه والدم يملأ السرير فسألتها أين رأسه، فأجابتني أنها هناك بالكيس ووقتها اتصل الجيران بالشرطة".

اعترفت "ماريا" بقتل زوجها، وأخبرت الشرطة بتفاصيل الجريمة، وأوضحت أن الإيذاء العاطفي والبدني هما اللذان دفعاها لارتكاب جريمتها.

كما أكد الجيران أنهم رأوا زوجها يضربها بالفأس مرات عدة، لكنها لم تُبَلِّغ عن معاناتها.

وأوضحت الصحيفة، أن ماريا ستواجه حكمًا بالسجن قد تصل مدته إلى نحو 25 عاما إذا ثبتت إدانتها بالفعل، حيث أن التحقيقات ما زالت جارية.