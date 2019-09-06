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تعرف على المدرسة التي التحقت بها الأميرة شارلوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بدأت الأميرة شارلوت ابنة الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا وزوجته كيت الدراسة اليوم الخميس حيث التحقت بشقيقها الأكبر الأمير جورج في مدرسة توماس باترسي جنوب غرب لندن، وفقًا لـ"البيان".

وشارلوت هي الرابعة في ترتيب ولاية العرش البريطاني. ويرتاد شقيقها جورج (خمس سنوات) ،وهو الثالث في ترتيب ولاية العرش، نفس المدرسة منذ 2017.

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وقرار إرسال جورج لهذه المدرسة كان خروجا على التقاليد من جانب وليام وكيت، دوق ودوق كمبردج، اللذين سيرافقان الطفلين إلى المدرسة في اليوم الدراسي الأول لشارلوت.

واحتفل الأمير لويس الطفل الثالث للزوجين بعيد ميلاده الأول في أبريل.

وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذا وتلميذة بين سن الرابعة والثالثة عشرة وتبلغ المصروفات في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه استرليني (24 ألف دولار).

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