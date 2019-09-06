لهذه الأسباب لا تتناول الأسبرين من دون استشارة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

للأسبرين فوائد صحية رائعة، مثل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، ومنع تجلط الدم وبالتالي الوقاية من انسداد الشرايين، إلى جانب أنه مسكن فعّال، ومضاد للالتهابات. لكن الآثار الجانبية للأسبرين ليست هينة، لذلك لا ينبغي تناوله لفترات طويلة، والأفضل استشارة الطبيب قبل الاعتماد على الأسبرين، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ويعتبر الأسبرين محظوراً على الأطفال قبل سن 12 سنة، وتمنع بعض الدول مثل بريطانيا تناوله لمن هم أقل من 16 عاماً لأنه يؤثر سلباً على نمو دماغ الطفل.

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ولا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين لأي سبب من الأسباب لأنه يضر الأم والجنين وخاصة الأوعية الدموية للطفل.

وتحظر دول أخرى منها الولايات المتحدة تناول الأسبرين بعد تخطي الـ 70 لأن تناوله يومياً يمكن أن يسبب نزيفاً.

ومن الآثار الجانبية لتناول الأسبرين لفترة طويلة قرحة المعدة، ونزيف القولون. وإذا كان الطبيب قد أوصى بتناول الأسبرين وشعرت بحرقة في المعدة ينبغي التوقف عن تناول الدواء، ومراجعة الطبيب.