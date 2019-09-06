للمرأة العاملة.. 10 حيل تجميليّة لا تحتاج لوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

هي حيل عمليّة ينصح خبراء المظهر باعتمادها لاختصار الوقت والجهد عندما يتعلّق الأمر بالعناية بالجمال. اعتمدي ما يناسبكِ منها للحفاظ على إطلالة مشرقة حتى عندما تكونين على عجلة من أمركِ، حسب ما جاء في موقع "العربية".

- استبدلي جميع مستحضرات توحيد البشرة بالكونسيلر:

لتوحيد البشرة بمستحضر واحد أنت بحاجة فقط إلى كونسيلر وفرشاة مستديرة ذات قياس متوسط. استعمليها لتطبيق المستحضر على المناطق التي تحتاج إلى تصحيح: أسفل العينين، الأنف، الجبين، الذقن واحرصي على تمويهها جيداً. اختاري الكونسيلر ذات الصيغة السائلة فهو أفضل من الصيغ المضغوطة في مجال توحيد البشرة وإخفاء شوائبها.

-أحني رأسكِ إلى الأمام عند تسريح شعركِ:

لإعادة بعض الحجم إلى شعركِ، جففيه بعد الحمّام بواسطة منشفة مصنوعة من ألياف "المايكروفايبر" لتخليصه من الرطوبة الزائدة. إحني رأسكِ إلى الأمام عند تجفيف شعركِ ثمّ سرّحيه ورشّي عليه القليل من الرذاذ المثبّت وأنت في الوضعيّة نفسها.

- سرّعي مفعول قناع الشعر:

عندما لا يكون لديكِ الوقت لترك القناع لمدة 10 دقائق على شعركِ، طبّقيه أثناء الحمّام ولفّي شعرك بمنشفة مبللة بماء ساخن ومعصورة ثمّ اتركيها عليه لمدة دقيقتين وهو الوقت الذي تحتاجينه لإنهاء حمّام جسمكِ فالمنشفة الساخنة ستساعد على نفاذ المستحضرات إلى عمق الشعر مما يساعد على تغذيته وإعادة الحيوية إليه في وقت قياسيّ.

- استعيني بالأقنعة الليليّة:

يمكن للأقنعة الليليّة أن تحلّ مكان كريم الليل وبصيغة تكون أقوى منه. تعمل هذه الأقنعة أثناء النوم، أي الوقت الذي تتجدد فيه البشرة وتستفيد خلاله من العناصر الفعّالة الموجودة في المستحضرات. وهي تأخذ شكل صيغة كريم غنيّ أو جل مرطّب، اختاري منها ما يناسبكِ وطبّقيها على بشرتكِ قبل النوم على أن تتركيها طوال الليل وستكتشفين الإشراق الذي تتركه على بشرتكِ في صباح اليوم التالي.

- ابحثي عن مستحضرات العناية التي تحافظ على لون شعركِ:

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للحفاظ على لون الشعر المصبوغ وتأخير وقت تلوينه من جديد، استعيني بمستحضرات عناية تعزّز لون أليافه بواسطة خضاب خاصة. فهي تخفف من ظهور الشيب وتحيي لون الشعر، كما أنها تتوفر على شكل أقنعة، وأمصال، وشامبو يمكن استعمالها في المنزل. استعمليها مرة كل أسبوعين كبلسم أو قناع كلاسيكي على شعر رطب مع إبعادها عن فروة الرأس واتركيها لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

- قومي بتلوين رموشكِ:

تلوين الرموش يساعد على جعلها تبدو أكثر طولاً وكثافة مما يغنيكِ عن العديد من المستحضرات التي تستعملينها في مكياج العينين. تتوفر أنواع من صباغ الرموش يمكن تطبيقها في المنزل ولكن من الأفضل في المرة الأولى أن يتمّ هذا الإجراء في معهد التجميل للحصول على نتائج مثالية تدوم بين 3 و4 أسابيع.

- استعملي الشامبو الجاف لترتيب غرتكِ:

عندما تكونين على عجلة من أمركِ، يكفي رشّي بعض الشامبو الجاف على غرّتكِ كي تستعيد حيويتها ونضارتها. رشّيه على مسافة 15 سنتيمترا واتركيه على الشعر لمدة 5 دقائق ثمّ امسحي الفائض بواسطة منشفة قبل تسريح الشعر بالفرشاة.

- اخلطي بين المستحضرات لمفعول 2 في1:

أفضل طريقة لكسب الوقت عندما تكونين مستعجلة هو استعمال مستحضرين مع بعضهما البعض. جرّبي خلط مقشّر الجسم مع جل الحمام وبذلك ستنظّفين بشرتكِ وتقشّريها في الوقت نفسه. يمكنكِ أيضاً إضافة بضع قطرات من المصل إلى كريم النهار الذي تستعملينه فتحصل بشرتكِ على الترطيب والإشراق في خطوة واحدة.

- استعيني بأداة تطبيق الآيلاينر:

عندما تكونين مستعجلة، استعيني بأداة تسهّل تطبيق الآيلاينر. فهي تأخذ شكل قطعة من السيليكون الطري والناعم مزوّدة بأطراف ثلاثة: طرف لتطبيق آيلاينر مستقيم، طرف للحصول على خط منحنٍ، والطرف الثالث للحصول على آيلاينر بشكل زاوية. يكفي وضع هذه الأداة على طرف الرموش أو زاوية العين لتسهيل وتسريع رسم خط الآيلاينر.

- نظّمي مستحضراتكِ:

يساعد تنظيم المستحضرات في اختصار الوقت عند تطبيق المكياج. رتّبي مستحضراتكِ في عبوات حسب نوعها: أحمر شفاه، أقلام العينين، ظلال العينين والخدين...فهذا التنظيم سوف يساعدكِ في إيجاد المستحضر الذي تبحثين عنها بسرعة.