تعرف على أسباب وأعراض الصرع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، إن الصرع يحدث نتيجة لفرط نشاط بعض نطاقات المخ أو المخ بأكمله، ومن ثم إعطاء إشارات بشكل زائد عن الحد.

وأضافت الرابطة، أن أسباب الصرع تتمثل في التهاب السحايا أو التهاب المخ أو أورام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح.

وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية وفقدان الوعي والهلاوس، وغالبا ما تستمر نوبة الصرع لمدة 5 دقائق، تعقبها مرحلة نوم تتراوح بين 10 و20 دقيقة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن نوبات الصرع ترفع خطر السقوط والتعرض لكسور خطيرة