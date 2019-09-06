المعطف المزين بالكاروه والأهداب لهذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يزدهر المعطف بالكاروه والأهداب في شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Christian Dior و Chanel و Thom Browne.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن المعطف المزين بالكاروه والأهداب يمنح المرأة إطلالة متفردة تجمع بين المظهر الكلاسيكي الأنيق والطابع المتحرر الجريء على غرار الغرب الأمريكي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن المعطف المزين بالكاروه والأهداب يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع تنورة جلدية متوسطة الطول وبلوزة حريرية وحذاء لوفر فخم، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز وبلوزة بالكرانيش وحذاء ذي كعب متوسط الارتفاع.

كما يمكن أيضا الحصول على إطلالة رياضية من خلال تنسيق المعطف مع سروال رياضي وبلوفر من الكشمير ذي قصة واسعة مع حذاء رياضي.